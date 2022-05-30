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Мишула: Я обязательно приеду в расположение сборной

Баскетбол
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Баскетболист рад такой возможности

Мишула: Я обязательно приеду в расположение сборной

фото - kyiv-basket.com.ua

Новина українською

Украинский разыгрывающий Александр Мишула в интервью пресс-службе ФБУ рассказал, что его вызвали в сборную.

"Мне звонил и Андрей Лебедев и Айнарс Багатскис, меня пригласили в ряды сборной Украины. Я обязательно приеду. Переоценить поддержку болельщиков невозможно, особенно сейчас, в такое время. Соперники серьезные, но наша команда очень сильная, будем бороться и настраиваться на максимальный результат".

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В статье: Александр Мишула
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