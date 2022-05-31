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Соперник сборной Украины на Евробаскете-2022 сменил главного тренера

Баскетбол
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Его заменит ассистент Милана

Соперник сборной Украины на Евробаскете-2022 сменил главного тренера

Фото: ФБУ

Новина українською

Федерация баскетбола Италии приняла решение сменить главного тренера мужской сборной.

По информации официального сайта Федерации, с нынешним наставником Ромео Саккетти было договорено о прекращении сотрудничества. 68-летний итальянец работал в должности главного тренера итальянцев с 2017 года. За это время он провел во главе сборной 50 матчей, выводил сборную на ЧМ-2019 и Олимпиаду в Токио, где Италия проиграла в 1/4 финала.

По информации La Gazzetta dello Sport, Саккетти заменит ассистент Милана Джанмарко Поццекко, который уже находится в расположении сборной.

Напомним, команды встретятся 5 сентября.

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В статье: сборная Италии по баскетболу
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