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Айнарс Багатскис: Сборная Украины с Михайлюком и Ленем – это совершенно разные команды

Баскетбол
(1 голосов)

Тренер рассчитывает на игроков

Айнарс Багатскис: Сборная Украины с Михайлюком и Ленем – это совершенно разные команды

Новина українською

Мужская сборная Украины по баскетболу может отыграть сразу 5 матчей в рамках квалификации к Кубку Мира-2023.

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис все еще рассчитывает увидеть в этих окнах игроков НБА Святослава Михайлюка и Алексея Леня.

"Сборная Украины с Михайлюком и Ленем – это совершенно разные команды. Очевидно, что мы хотели бы увидеть их в двух летних окнах квалификации. Мы высчитали количество дней, которые лимитированы НБА и разложили их на три кампании – это два окна квалификации и чемпионат Европы, который нам нужно будет играть в сентябре, все зависит исключительно от желания самих игроков.

Давайте рассмотрим ситуацию, в которой оказалась сборная Украины накануне следующего окна квалификации. У нас сейчас есть хорошие шансы пройти первый этап квалификации, очень желательно, чтобы в нем сыграли Лень и Михайлюк. Если мы с ними проведем и следующее окно в августе, где мы сыграем еще два матча, у нас очень высокие шансы выйти на Кубок мира.

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В статье: Айнарс Багатскис
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Источник:
ФБУ

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