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Бывшая баскетболистка Будивельника претендует на приз MVP чемпионата Мексики
Кристен Столяр неплохо выступает в Мексике
Бывшая баскетболистка "Будивельника", американка Кристен Споляр выступает в чемпионате Мексики за клуб "Аделитас".
На ее счету 12 матчей, в которых в среднем она набрала 15,5 очков, 3,5 подбора, 2,5 передачи и 2,3 перехвата.
Столяр попала в число номинантов на звание MVP чемпионата Мексики среди иностранных игроков.
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