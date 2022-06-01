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Бывшая баскетболистка Будивельника претендует на приз MVP чемпионата Мексики

Баскетбол
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Кристен Столяр неплохо выступает в Мексике

Бывшая баскетболистка Будивельника претендует на приз MVP чемпионата Мексики

Новина українською

Бывшая баскетболистка "Будивельника", американка Кристен Споляр выступает в чемпионате Мексики за клуб "Аделитас".

На ее счету 12 матчей, в которых в среднем она набрала 15,5 очков, 3,5 подбора, 2,5 передачи и 2,3 перехвата.

Столяр попала в число номинантов на звание MVP чемпионата Мексики среди иностранных игроков.

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