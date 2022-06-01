Эмбиид перенес операцию на руке

Центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид перенёс операцию на большом пальце правой руки. Об этом информирует издание The Athletic.

Кроме того, Эмбииду также была проведена процедура восстановления указательного пальца левой руки. Ожидается, что игрок будет готов к тренировочному лагерю.

В нынешнем сезоне Эмбиид принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 30,6 очка, совершал 11,7 подбора и отдавал 4,2 передачи.