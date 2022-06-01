Стоимость билетов на финал НБА стала одной из самых дорогих за всю историю лиги

Средняя цена билетов на матчи финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона на вторичном рынке составляет $ 3241. Об этом пишет TicketIQ Blog.

Согласно источнику, такая стоимость билетов занимает второе место за всю историю НБА. Дороже они стоили лишь в серии 2019 года, когда встречались "Голден Стэйт Уорриорз" и "Торонто Рэпторс" ($ 3899). Серия между "Финикс Санз" и "Милуоки Бакс" прошлого года находится на третьем месте ($ 2747).

Напомним, в этом году за титул поборются "Голден Стэйт" и "Бостон Селтикс".