Стартовал финал НБА. Бостон сразу создает сенсацию

"Голден Стейт Уорриорз" еще ни разу не проигрывали на своей площадке в текущем плей-офф НБА. Неудивительно, что команда Стива Керра считалась безоговорочным фаворитом в первом поединке с "Бостон Селтикс".

Но гостям удалось не отпустить воинов в отрыв, а когда во второй четверти те совершили рывок до +10, "Селтикс" уверенно нивелировал преимущество и даже пошел на большой перерыв, ведя в счете +2.

В третьей 12-минутке "Голден Стейт" принялся за дело с двойным рвением и обеспечил себе комфортное преимущество +12 перед последней четвертью. А потом произошло что-то непонятное – "ворриорз" перестали попадать, тогда как "Бостон" попер напролом. В итоге "Селтикс" не только сравняли счет, но и нанесли сопернику весьма ощутимое поражение – 108:120.

Безусловно, главным героем встречи стал опытный Эл Хоуфорд – 36-летний доминиканец набрал 26 очков, выполнил 6 подборов и трижды ассистировал партнерам. Также более 20 очок выбили Браун и Уайт, а Тэйтум на этот раз сосредоточился на подыгрыше партнерам – Джейсон отдал 13 результативных передач (а еще набрал 12 очков и 5 подборов).

У "Голден Стейта" традиционно в центре внимания был Карри, который закончил игру с семью точными трехочковыми, набрал 34 очка, но вытянуть победу для своей команды Стеф не смог. "Бостон" повел в серии. Следующий матч состоится в ночь на понедельник.

НБА. Финал. Первый матч

"Голден Стейт Уорриорз" – "Бостон Селтикс" 108:120

ГС: Карри – 34, Виггинс – 20, Томпсон – 15, Портер – 12, Пул – 9

БС: Хоуфорд – 26, Браун – 24, Уайт – 21, Смарт – 18, Тэйтум – 12