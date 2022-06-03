Женская сборная Украины 3х3 уверенно прошла Словакию

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 провела второй свой матч в отборе на ЧЕ-2022, который проходит в Тель-Авиве.

В группе D команда Владимира Холопова сыграла со Словакией, которая, как и наша сборная, уступила на старте отбора. Наши девушки после ровного начала начали отрываться в счете 16:9 и 17:11. В этот раз украинки удержали преимущество и одержали победу 21:15.

Следующую игру Украина проведет против Греции сегодня, 3 июня. Начало в 19:40.