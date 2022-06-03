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Женская сборная Украины 3х3 уверенно прошла Словакию
Наша команда смогла реабилитироваться
фото - fiba.basketball
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 провела второй свой матч в отборе на ЧЕ-2022, который проходит в Тель-Авиве.
В группе D команда Владимира Холопова сыграла со Словакией, которая, как и наша сборная, уступила на старте отбора. Наши девушки после ровного начала начали отрываться в счете 16:9 и 17:11. В этот раз украинки удержали преимущество и одержали победу 21:15.
Следующую игру Украина проведет против Греции сегодня, 3 июня. Начало в 19:40.
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Источник:Фото: ФБУ
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