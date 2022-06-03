  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Женская сборная Украины 3х3 уверенно прошла Словакию
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Женская сборная Украины 3х3 уверенно прошла Словакию

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Наша команда смогла реабилитироваться

Женская сборная Украины 3х3 уверенно прошла Словакию

фото - fiba.basketball

Новина українською

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 провела второй свой матч в отборе на ЧЕ-2022, который проходит в Тель-Авиве.

В группе D команда Владимира Холопова сыграла со Словакией, которая, как и наша сборная, уступила на старте отбора. Наши девушки после ровного начала начали отрываться в счете 16:9 и 17:11. В этот раз украинки удержали преимущество и одержали победу 21:15.

Следующую игру Украина проведет против Греции сегодня, 3 июня. Начало в 19:40.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по баскетолу 3х3
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Фото: ФБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде