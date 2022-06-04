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Коуч Селтикс Удока: Мы видим себя как единое целое. Другие команды строятся вокруг звезд

Баскетбол
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Подход тренера Бостона работает – команда ведет в финале НБА против ГСВ

Коуч Селтикс Удока: Мы видим себя как единое целое. Другие команды строятся вокруг звезд

Фото: The Athletic

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Селтикс" Име Удока рассказал о разнице в подходах к формированию состава "Бостона" и других команд с Востока НБА:

"Мы видим себя как единое целое. Совершенная команда. Мы смотрим на другие команды: у "Бруклина" есть Дюрэнт, у "Бакс" – Адетокунбо, у "Майями" – Батлер. Мы гордимся тем, что мы команда, в которой играют все вместе".

В текущем плей-офф НБА "Бостон Селтикс" обыграли "Бруклин Нетс", "Милуоки Бакс" и "Майями Хит" под руководством Име Удоки. Сейчас же команда ведет в финальной серии против "Голден Стейт Уорриорс" со счетом 1:0.

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В статье: НБА Бостон Селтикс плей-офф НБА
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