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Коуч Селтикс Удока: Мы видим себя как единое целое. Другие команды строятся вокруг звезд
Подход тренера Бостона работает – команда ведет в финале НБА против ГСВ
Фото: The Athletic
Главный тренер "Селтикс" Име Удока рассказал о разнице в подходах к формированию состава "Бостона" и других команд с Востока НБА:
"Мы видим себя как единое целое. Совершенная команда. Мы смотрим на другие команды: у "Бруклина" есть Дюрэнт, у "Бакс" – Адетокунбо, у "Майями" – Батлер. Мы гордимся тем, что мы команда, в которой играют все вместе".
В текущем плей-офф НБА "Бостон Селтикс" обыграли "Бруклин Нетс", "Милуоки Бакс" и "Майями Хит" под руководством Име Удоки. Сейчас же команда ведет в финальной серии против "Голден Стейт Уорриорс" со счетом 1:0.
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