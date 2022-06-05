Майями Хит хотят выменять экс-игрока Днепра Беверли

"Майями Хит" заинтересованы в разыгрывающем защитнике "Миннесоты Тимбервулвс" Патрике Беверли. Как сообщает журналист Heavy Райян Астон, команда из Флориды стремится улучшить игру в нападении.

"Хит" очень хотели бы заполучить Патрика Беверли. "Тимбервулвс", конечно же, понравилось то, что он привнес в игру команды в прошедшем сезоне, однако если им представится возможность продать его по высокой цене, они могут согласиться на расставание с ним. У них появился новый режим (экс-президент "Наггетс" Тим Коннелли), так что они смотрят на вещи более реалистично".

В прошедшем сезоне НБА экс-игрок "Днепра" Беверли сыграл 58 игр, в которых набирал 9.2 очка, 4.1 подбора и 4.6 ассиста. По своему текущему контракту Патрик получает по 13 миллионов за сезон до лета 2023 года.