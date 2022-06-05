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Димитрис Итудис покинул ЦСКА и возглавил сборную Греции по баскетболу
Именно с Грецией сыграет сборная Украины на Евробаскете-2022
Фото: Sportbox
Главный тренер московского "ЦСКА" Димитрис Итудис объявил о том, что покидает клуб после окончания сезона в чемпионате России. Он заявил, что сконцентрируется на работе с родной сборной Греции:
"Мы с клубом решили пойти разными путями. Но я не прощаюсь, а говорю: увидимся. Единственное, что я знаю, это то, что как только я вернусь в Грецию, у меня будет национальная команда. Это мой следующий клуб. Просто объясню: мой следующий клуб – сборная Греции".
Именно с "ЦСКА" Итудис дважды побеждал в Евролиге: в 2016 и 2019 годах. Также с ним команда дважды финишировала сезон третьей и дважды – четвертой в Финалах четырех. Сам же Димитрис дважды признавался тренером сезона в Евролиге.
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