Майкл Бизли будет играть за команду из китайской баскетбольной лиги

Второй пик драфта НБА 2008 года Майкл Бизли, сыгравший последний матч в лиге еще в 2019 году за "Лос-Анджелес Лейкерс", подпишет контракт с командой из баскетбольной лиги Китая.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, игрок подпишет контракт с командой "Шанхай Шаркс" на семизначную сумму. Примечательно, что ранее он уже играл в китайской лиге – за "Гуандун Саузерн Тайгерс".

Sources: Former NBA No. 2 pick Michael Beasley is returning to professional basketball and will sign a seven-figure deal with the Shanghai Sharks of the Chinese Basketball Association.