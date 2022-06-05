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Майкл Бизли будет играть за команду из китайской баскетбольной лиги

Баскетбол
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Контракт с семизначной зарплатой

Майкл Бизли будет играть за команду из китайской баскетбольной лиги

Фото: Elite Sports NY

UA-Футбол
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Второй пик драфта НБА 2008 года Майкл Бизли, сыгравший последний матч в лиге еще в 2019 году за "Лос-Анджелес Лейкерс", подпишет контракт с командой из баскетбольной лиги Китая.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, игрок подпишет контракт с командой "Шанхай Шаркс" на семизначную сумму. Примечательно, что ранее он уже играл в китайской лиге – за "Гуандун Саузерн Тайгерс".

В прошедшем сезоне Бизли сыграл восемь матчей в чемпионате Пуэрто-Рико за "Сантурсе", в которых набирал по 18.1 очка и 7.4 подбора в среднем за игру. В НБА Майкл поиграл за многие команды, среди прочих: "Майями Хит", "Миннесота Тимбервулвс", "Финикс Санс", "Хьюстон Рокетс", "Милуоки Бакс", "Нью Йорк Никс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

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В статье: НБА Шанхай
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