Майкл Бизли будет играть за команду из китайской баскетбольной лиги

Второй пик драфта НБА 2008 года Майкл Бизли, сыгравший последний матч в лиге еще в 2019 году за "Лос-Анджелес Лейкерс", подпишет контракт с командой из баскетбольной лиги Китая.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, игрок подпишет контракт с командой "Шанхай Шаркс" на семизначную сумму. Примечательно, что ранее он уже играл в китайской лиге – за "Гуандун Саузерн Тайгерс".

Sources: Former NBA No. 2 pick Michael Beasley is returning to professional basketball and will sign a seven-figure deal with the Shanghai Sharks of the Chinese Basketball Association. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 5, 2022

В прошедшем сезоне Бизли сыграл восемь матчей в чемпионате Пуэрто-Рико за "Сантурсе", в которых набирал по 18.1 очка и 7.4 подбора в среднем за игру. В НБА Майкл поиграл за многие команды, среди прочих: "Майями Хит", "Миннесота Тимбервулвс", "Финикс Санс", "Хьюстон Рокетс", "Милуоки Бакс", "Нью Йорк Никс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".