  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Главный тренер Лейкерс высказался об отношении к Уэстбруку
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Лейкерс высказался об отношении к Уэстбруку

Баскетбол
(1 голосов)

Дарвин Хэм ладит с игроком

Главный тренер Лейкерс высказался об отношении к Уэстбруку

Фото: New York Post

Новина українською

Новый главный тренер "Лос-Анджелес Лейкерс" Дарвин Хэм высказался по поводу разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука.

"Расс — один из лучших игроков, которых когда-либо видела наша лига", — приводит слова Хэма Fadeaway World.

Ранее Хэм работал ассистентом наставника "Милуоки Бакс" Майка Буденхольцера. В период с 2011 по 2013 год Хэм работал в "Лейкерс" ассистентом главного тренера.

В нынешнем сезоне Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Расселл Уэстбрук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде