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Главный тренер Лейкерс высказался об отношении к Уэстбруку
Дарвин Хэм ладит с игроком
Фото: New York Post
Новый главный тренер "Лос-Анджелес Лейкерс" Дарвин Хэм высказался по поводу разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука.
"Расс — один из лучших игроков, которых когда-либо видела наша лига", — приводит слова Хэма Fadeaway World.
Ранее Хэм работал ассистентом наставника "Милуоки Бакс" Майка Буденхольцера. В период с 2011 по 2013 год Хэм работал в "Лейкерс" ассистентом главного тренера.
В нынешнем сезоне Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности
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