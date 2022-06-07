Главный тренер Лейкерс высказался об отношении к Уэстбруку

Новый главный тренер "Лос-Анджелес Лейкерс" Дарвин Хэм высказался по поводу разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука.

"Расс — один из лучших игроков, которых когда-либо видела наша лига", — приводит слова Хэма Fadeaway World.

Ранее Хэм работал ассистентом наставника "Милуоки Бакс" Майка Буденхольцера. В период с 2011 по 2013 год Хэм работал в "Лейкерс" ассистентом главного тренера.

В нынешнем сезоне Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности