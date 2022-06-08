Стефен Карри может стать MVP финала НБА

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри возглавляет рейтинг самых ценных игроков финальной серии этого сезона НБА по версии официального сайта лиги.

В первых двух матчах финальной серии Карри набирал в среднем 31,5 очка, а также совершал 5,5 подбора и отдавал 4,5 результативной передачи. На втором месте располагается другой игрок калифорнийского клуба — Джордан Пул, набирающий в среднем 13,0 очков, совершающий 2,0 подбора и отдающий 2,5 результативной передачи.

Третье место в этом списке также занимает игрок "Уорриорз" Кевон Луни.