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Стефен Карри может стать MVP финала НБА

Баскетбол
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Разыгрывающий возглавляет рейтинг

Стефен Карри может стать MVP финала НБА

Фото: NBA

Новина українською

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри возглавляет рейтинг самых ценных игроков финальной серии этого сезона НБА по версии официального сайта лиги.

В первых двух матчах финальной серии Карри набирал в среднем 31,5 очка, а также совершал 5,5 подбора и отдавал 4,5 результативной передачи. На втором месте располагается другой игрок калифорнийского клуба — Джордан Пул, набирающий в среднем 13,0 очков, совершающий 2,0 подбора и отдающий 2,5 результативной передачи.

Третье место в этом списке также занимает игрок "Уорриорз" Кевон Луни.

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В статье: Стефен Карри
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