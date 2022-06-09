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Снова разгром. Бостон вышел вперед в финальной серии НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Карри не всесильный

Снова разгром. Бостон вышел вперед в финальной серии НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на четверг, 9 июня, состоялся третий матч финальной серии Национальной Баскетбольной Ассоциации – уже "Бостон Селтикс" принимали "Голден Стейт Уорриорз" на своей площадке.

Уже в первой четверти хозяевам удалось оторваться на 15 очков. Вторая прошла при равной борьбе, а в третьей "Голден Стейт" хоть и совершили рывок, но этого не хватило, чтобы хотя бы сравнять счет, при этом подопечные Керра, похоже, выбились из сил. В последней 12-минутке "Бостон" уверенно довел дело до победного конца. Финальная сирена зафиксировала победу кельтов с разницей в 16 очков.

Стеф Карри снова стал лучшим игроком матча – он реализовал 6 из 11 трехочковых бросков, набрал 31 балл. Но среди партнеров его уровню отвечал разве Клей Томпон (25-3-3), тогда как у Бостона классно отыграла тройка Браун (27-9-5), Тэйтум (26-6-9) и Смарт (24-7-5).

"Бостон" повел в серии со счетом 2:1. Следующий матч состоится в ночь на субботу, 11 июня.

Национальная баскетбольная ассоциация. Финал

"Бостон Селтикс" – "Голден Стейт Уорриорз" 116:100

(33:22, 35:34, 25:33, 22:11)

БС: Браун – 27, Тейтум – 26, Смарт – 24, Хоуфорд – 11, Уильямс – 10

ГСВ: Карри – 31, Томпсон – 25, Виггинс – 18, Пул – 10, Луни – 6

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Бостон Селтикс
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