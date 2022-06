Снова разгром. Бостон вышел вперед в финальной серии НБА

В ночь на четверг, 9 июня, состоялся третий матч финальной серии Национальной Баскетбольной Ассоциации – уже "Бостон Селтикс" принимали "Голден Стейт Уорриорз" на своей площадке.

Уже в первой четверти хозяевам удалось оторваться на 15 очков. Вторая прошла при равной борьбе, а в третьей "Голден Стейт" хоть и совершили рывок, но этого не хватило, чтобы хотя бы сравнять счет, при этом подопечные Керра, похоже, выбились из сил. В последней 12-минутке "Бостон" уверенно довел дело до победного конца. Финальная сирена зафиксировала победу кельтов с разницей в 16 очков.

Стеф Карри снова стал лучшим игроком матча – он реализовал 6 из 11 трехочковых бросков, набрал 31 балл. Но среди партнеров его уровню отвечал разве Клей Томпон (25-3-3), тогда как у Бостона классно отыграла тройка Браун (27-9-5), Тэйтум (26-6-9) и Смарт (24-7-5).

Jaylen Brown got off to a start dropping 22 first-half points on his way to 27 points and the @celtics Game 3 victory!@FCHWPO: 27 PTS, 9 REB, 5 AST, 4 3PM pic.twitter.com/5H9iDlPNYf