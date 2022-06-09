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Стефен Карри вышел на 10-е место по количеству перехватов в истории финалов плей-офф НБА
Снова на пути к рекордам
Фото: NBA
Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри вышел на 10-е место по числу перехватов в истории финалов плей-офф НБА.
Карри обошёл Роберта Хорри, у которого 49 баллов по данному показателю. Теперь у разыгрывающего "Уорриорз" 51 перехват. Примечательно, что Дрэймонд Грин занимает строчку выше (52).
Рекорд по перехватам установил Мэджик Джонсон (102).
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