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Стефен Карри вышел на 10-е место по количеству перехватов в истории финалов плей-офф НБА

Баскетбол
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Снова на пути к рекордам

Стефен Карри вышел на 10-е место по количеству перехватов в истории финалов плей-офф НБА

Фото: NBA

Новина українською

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри вышел на 10-е место по числу перехватов в истории финалов плей-офф НБА.

Карри обошёл Роберта Хорри, у которого 49 баллов по данному показателю. Теперь у разыгрывающего "Уорриорз" 51 перехват. Примечательно, что Дрэймонд Грин занимает строчку выше (52).

Рекорд по перехватам установил Мэджик Джонсон (102).

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В статье: Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз
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