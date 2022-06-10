Лейкерс определился с трансферными целями

Разыгрывающий "Кливленд Кавальерс" Коллин Секстон привлёк внимание "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом информирует Hoops Wire, ссылаясь на несколько источников.

Секстон пропустил большую часть сезона-2021/2022 из-за травмы мениска. Позже он был вынужден перенести операцию. В межсезонье-2022 он становится ограниченно свободным агентом. Сообщается, что интерес в подписании Коллина проявляет даже лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс.

"Лос-Анджелес" лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с "Финикс Санз" (110:121).