Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лейкерс определился с трансферными целями
Команда может усилится игроком Кливленда
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Разыгрывающий "Кливленд Кавальерс" Коллин Секстон привлёк внимание "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом информирует Hoops Wire, ссылаясь на несколько источников.
Секстон пропустил большую часть сезона-2021/2022 из-за травмы мениска. Позже он был вынужден перенести операцию. В межсезонье-2022 он становится ограниченно свободным агентом. Сообщается, что интерес в подписании Коллина проявляет даже лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс.
"Лос-Анджелес" лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с "Финикс Санз" (110:121).
Популярное сейчас
- Петраков: Бущан и Степаненко отправились домой, Сирота заболел
- Клуб был, есть и будет. Гендиректор Зари прокомментировал назначение Скрипника тренером Ворсклы
- Украина - Армения: где и когда смотреть матч Лиги Наций
- Снова разгром. Бостон вышел вперед в финальной серии НБА
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО