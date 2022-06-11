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Голден Стейт побеждает Бостон в четвёртом матче финальной серии

Баскетбол
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Счет ровный

Голден Стейт побеждает Бостон в четвёртом матче финальной серии

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 июня состоялся четвертый финальный матч розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2021/2022. Вашему вниманию его результат:

"Бостон" – "Голден-Стейт"

97 – 107 (28-27; 26-22; 24-30; 19-28)

"Бостон": Тейтум (23 + 11 подборов + 6 передач + 6 потерь), Браун (21), Смарт (18), Хорфорд (8), Р. Уильямс (7 + 12 подборов) – старт; Уайт (16), Г. Уильямс (3), Притчард (1).

"Голден-Стейт": Карри (43 + 10 подборов + 5 потерь), Томпсон (18), Виггинс (17 + 16 подборов), Портер (2), Грин (2 + 9 подборов + 8 передач) – старт; Пул (14), Луни (6 + 11 подборов), Пейтон (5), Бьелица (0).

Счет в серии: 2-2

Видео-обзор матча:

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В статье: НБА Бостон Селтикс Голден Стэйт
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