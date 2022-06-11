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Клуб Майкла Джордана наймет главным тренером экс-коуча Бруклин Нетс
Кенни Аткинсон ранее претендовал на должность главного тренера Лейкерс
Фото: Sporting News
"Шарлотт Хорнетс" определились с кандидатурой нового главного тренера команды. Как сообщает The Athletic, им станет экс-главный тренер "Бруклин Нетс" Кенни Аткинсон.
Среди других кандидатов на должность руководство клуба вместе с владельцем Майклом Джорданом рассматривали экс-тренера "Хьюстон Рокетс" Майка Д`Антони и экс-коуча "Портленд Трейл Блейзерс" Терри Стоттса.
Аткинсон ранее помимо "Бруклина" работал ассистентом главного тренера в "Нью-Йорк Никс", "Атланте Хоукс", "Лос-Анджелес Клипперс" и "Голден Стейт Уорриорс". С последними он сейчас играет в финале НБА против "Бостон Селтикс".
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