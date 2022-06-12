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Объявлен расширенный состав сборной Украины U20 на Евробаскет

Баскетбол
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Сразу двое игроков из NCAA

Объявлен расширенный состав сборной Украины U20 на Евробаскет

Фото: ФБУ

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины (U20) по баскетболу огласил расширенный состав команды, который будет готовится к участию на Евробаскете. Сначала команда проведет сборы в Италии, позже – в Румынии, и только после этого подастся в Черногорию на турнир.

Всего в списке присутствуют тринадцать игроков:

  • Богдан Бринюк ("Прометей-2" / "Салерно", Италия)
  • Александр Кобзистый (ОКК "Белград", Сербия)
  • Руслан Ивашов ("Химик")
  • Виталий Шиманський ("Химик")
  • Дмитрий Журавлев ("Тернополь" / "BVBS", Латвия)
  • Михаил Бублик ("Говерла" / "Будивельнык)
  • Владислав Иванов ("Прометей-2")
  • Александр Ковляр ("Химик" / "Тарту", Эстония)
  • Павел Дзюба ("Мериленд", NCAA)
  • Максим Шульга ("Юта Стейт", NCAA)
  • Павел Горобченко ("Прометей-2")
  • Лев Кошеватский ("СумДУ" / "Салерно", Италия)
  • Илья Здирка ("Черкасские Мавпы" / "Калев U20", Эстония)

Из-за травм Евробаскет пропустят два важных игрока команды: защитники Иван Колдомасов и Антон Тыртышник. Однако, среди тех, кто все же сыграет – двое игроков из команд NCAA, а также Александр Ковляр, которого уже вызывали в национальную сборную Украины.

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В статье: Евробаскет юношеская сборная Украины по баскетболу
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