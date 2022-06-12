Объявлен расширенный состав сборной Украины U20 на Евробаскет

Главный тренер молодежной сборной Украины (U20) по баскетболу огласил расширенный состав команды, который будет готовится к участию на Евробаскете. Сначала команда проведет сборы в Италии, позже – в Румынии, и только после этого подастся в Черногорию на турнир.

Всего в списке присутствуют тринадцать игроков:

Богдан Бринюк ("Прометей-2" / "Салерно", Италия)

Александр Кобзистый (ОКК "Белград", Сербия)

Руслан Ивашов ("Химик")

Виталий Шиманський ("Химик")

Дмитрий Журавлев ("Тернополь" / "BVBS", Латвия)

Михаил Бублик ("Говерла" / "Будивельнык)

Владислав Иванов ("Прометей-2")

Александр Ковляр ("Химик" / "Тарту", Эстония)

Павел Дзюба ("Мериленд", NCAA)

Максим Шульга ("Юта Стейт", NCAA)

Павел Горобченко ("Прометей-2")

Лев Кошеватский ("СумДУ" / "Салерно", Италия)

Илья Здирка ("Черкасские Мавпы" / "Калев U20", Эстония)

Из-за травм Евробаскет пропустят два важных игрока команды: защитники Иван Колдомасов и Антон Тыртышник. Однако, среди тех, кто все же сыграет – двое игроков из команд NCAA, а также Александр Ковляр, которого уже вызывали в национальную сборную Украины.