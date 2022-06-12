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Объявлен расширенный состав сборной Украины U20 на Евробаскет
Сразу двое игроков из NCAA
Фото: ФБУ
Главный тренер молодежной сборной Украины (U20) по баскетболу огласил расширенный состав команды, который будет готовится к участию на Евробаскете. Сначала команда проведет сборы в Италии, позже – в Румынии, и только после этого подастся в Черногорию на турнир.
Всего в списке присутствуют тринадцать игроков:
- Богдан Бринюк ("Прометей-2" / "Салерно", Италия)
- Александр Кобзистый (ОКК "Белград", Сербия)
- Руслан Ивашов ("Химик")
- Виталий Шиманський ("Химик")
- Дмитрий Журавлев ("Тернополь" / "BVBS", Латвия)
- Михаил Бублик ("Говерла" / "Будивельнык)
- Владислав Иванов ("Прометей-2")
- Александр Ковляр ("Химик" / "Тарту", Эстония)
- Павел Дзюба ("Мериленд", NCAA)
- Максим Шульга ("Юта Стейт", NCAA)
- Павел Горобченко ("Прометей-2")
- Лев Кошеватский ("СумДУ" / "Салерно", Италия)
- Илья Здирка ("Черкасские Мавпы" / "Калев U20", Эстония)
Из-за травм Евробаскет пропустят два важных игрока команды: защитники Иван Колдомасов и Антон Тыртышник. Однако, среди тех, кто все же сыграет – двое игроков из команд NCAA, а также Александр Ковляр, которого уже вызывали в национальную сборную Украины.
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