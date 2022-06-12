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Чикаго поборется с Нью Йорком за Митчелла Робинсона

Баскетбол
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У Буллс есть 49 миллионов долларов под потолком зарплат

Чикаго поборется с Нью Йорком за Митчелла Робинсона

Фото: Empire Sports Media

UA-Футбол
Новина українською

"Чикаго Буллс" заинтересованы в подписании центрового "Нью-Йорк Никс" Митчелла Робинсона в качестве свободного агента. Как сообщается изданием Sportando, именно "Буллс" будут главным соперником "Никс" в борьбе за бигмена.

Ранее "Нью-Йорк" не смог договориться с игроком о продлении контракта и тот решил выйти летом на рынок свободных агентов. "Чикаго" готовы предложить ему контракт, имея 49 миллионов долларов под потолком зарплат, не учитывая непродленный контракт Зака ЛаВина.

Последний претендует на максимальный контракт с командой, однако "Буллс" не спешат его предлагать. В прошедшем регулярном сезоне НБА Робинсон набирал в среднем за игру 8.5 очков, 8.6 подборов и 0.5 ассистов. ЛаВин же набирал по 24.4 очка, 4.6 подбора и 4.5 ассиста.

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В статье: Зак Лавин Чикаго Буллз Нью-Йорк Никс
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