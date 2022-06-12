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Джа Морант и Зайон летом продлят свои контракты с Мемфисом и Новым Орлеаном
Оба игрока получат максимальные контракты
Фото: daisydreams
Разыгрывающий защитник и лидер "Мемфис Гриззлис" Джа Морант летом продлит свой контракт с командой. Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, игрок получит максимальный контракт.
По информации журналиста, Зайон Вильямсон, игрок "Нью-Орлеан Пеликанс", который был выбран на драфте-2019 под первым пиком (Моранта выбрали вторым), также получит новый, максимальный контракт от своего клуба.
Примечательно, что за три сезона в НБА Морант сыграл уже более двухсот матчей, и в регулярном чемпионате, и в плей-офф. В этом сезоне, во многом благодаря Джа, "Мемфис" вышел в полуфинал Западной конференции. Зайон Вильямсон же сыграл за три года меньше 90 матчей и ни разу не появился в плей-офф.
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