  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Джа Морант и Зайон летом продлят свои контракты с Мемфисом и Новым Орлеаном
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джа Морант и Зайон летом продлят свои контракты с Мемфисом и Новым Орлеаном

Баскетбол
(1 голосов)

Оба игрока получат максимальные контракты

Джа Морант и Зайон летом продлят свои контракты с Мемфисом и Новым Орлеаном

Фото: daisydreams

UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий защитник и лидер "Мемфис Гриззлис" Джа Морант летом продлит свой контракт с командой. Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, игрок получит максимальный контракт.

По информации журналиста, Зайон Вильямсон, игрок "Нью-Орлеан Пеликанс", который был выбран на драфте-2019 под первым пиком (Моранта выбрали вторым), также получит новый, максимальный контракт от своего клуба.

Примечательно, что за три сезона в НБА Морант сыграл уже более двухсот матчей, и в регулярном чемпионате, и в плей-офф. В этом сезоне, во многом благодаря Джа, "Мемфис" вышел в полуфинал Западной конференции. Зайон Вильямсон же сыграл за три года меньше 90 матчей и ни разу не появился в плей-офф.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Мемфис Гриззлиз Нью-Орлеан Пеликанс Зайон Уильямсон Джа Морант
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде