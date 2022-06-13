Главный тренер Голден Стэйт Уорриорз сравнил Стефена Карри с Роджером Федерером

Главный тренер "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр сравнил лидера команды Стефена Карри со знаменитым швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

"Его рабочий график напоминает метроном. Каждый день похож на предыдущий. Он начинает в тренировочном зале, затем переходит в тренажёрный, а потом идёт на площадку. Но в его тренировках чувствуется энергия.

Я думаю, что именно это объединяет таких знаковых атлетов, как Роджер Федерер и Стефен Карри. Ежедневная работа не только дисциплинирует их, но и доставляет удовольствие. Возможно, я уже рассказывал, но мы встречались с Федерером несколько лет назад в Китае. Его спросили, как ему удаётся играть на протяжении 20 лет. И он ответил, что ему нравится его распорядок дня", – сказал Керр на пресс-конференции.