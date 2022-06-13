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Главный тренер Голден Стэйт Уорриорз сравнил Стефена Карри с Роджером Федерером
Отличное сравнение
фото - r6nationals.gg
Главный тренер "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр сравнил лидера команды Стефена Карри со знаменитым швейцарским теннисистом Роджером Федерером.
"Его рабочий график напоминает метроном. Каждый день похож на предыдущий. Он начинает в тренировочном зале, затем переходит в тренажёрный, а потом идёт на площадку. Но в его тренировках чувствуется энергия.
Я думаю, что именно это объединяет таких знаковых атлетов, как Роджер Федерер и Стефен Карри. Ежедневная работа не только дисциплинирует их, но и доставляет удовольствие. Возможно, я уже рассказывал, но мы встречались с Федерером несколько лет назад в Китае. Его спросили, как ему удаётся играть на протяжении 20 лет. И он ответил, что ему нравится его распорядок дня", – сказал Керр на пресс-конференции.
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