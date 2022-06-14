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Голден Стэйт впервые вышел вперед в финале НБА

Баскетбол
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Калифорнийцы захватили инициативу

Голден Стэйт впервые вышел вперед в финале НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

С начала финальной серии Национальной Баскетбольной Ассоциации инициатива была на стороне "Бостон Селтикс", которые дважды выходили вперед. Но каждый раз "Голден Стейт" сравнивали счет, и вот теперь воины наконец-то повели.

Хозяева Чейз Центра в Сан-Франциско в течение двух четвертей держали соперника на расстоянии 10-12 очков. Но в третьей 12-минутке "Бостону" удалось нивелировать преимущество "Голден Стейт" и выйти на последнюю четверть фактически при равном счете. Но сил на еще один рывок кельтам не хватило – "Уорриорз" в итоге победили с разницей в десять очков.

"Бостон" построил свою игру вокруг Джейсона Тэйтума, который и стал лучшим игроком поединка с 27 очками, 10 подборами и 4 ассистами. У "Голден Стейт" в центре внимания были Виггинс (26 очков) и Томпсон (21 очко). Со Стефом Карри произошла аномалия – он девять раз бросил трехочковый и ни разу не попал! В итоге он завершил игру с линейкой 16-3-8.

Шестой матч состоится на площадке "Бостона" в ночь на 17 июня. Начало игры в 4 утра по Киеву.

НБА. Финал

"Голден Стейт Уорриорз" – "Бостон Селтикс" 104:94

27:16, 24:23, 24:35, 29:20

Счет в серии – 3:2

ГС: Виггинс – 26, Томпсон – 21, Карри – 16, Пейтон – 15, Пул – 14

БС: Тейтум – 27, Смарт – 20, Браун – 18, Уильямс – 10, Хоуфорд – 9

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Бостон Селтикс
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