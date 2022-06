Голден Стэйт впервые вышел вперед в финале НБА

С начала финальной серии Национальной Баскетбольной Ассоциации инициатива была на стороне "Бостон Селтикс", которые дважды выходили вперед. Но каждый раз "Голден Стейт" сравнивали счет, и вот теперь воины наконец-то повели.

Хозяева Чейз Центра в Сан-Франциско в течение двух четвертей держали соперника на расстоянии 10-12 очков. Но в третьей 12-минутке "Бостону" удалось нивелировать преимущество "Голден Стейт" и выйти на последнюю четверть фактически при равном счете. Но сил на еще один рывок кельтам не хватило – "Уорриорз" в итоге победили с разницей в десять очков.

"Бостон" построил свою игру вокруг Джейсона Тэйтума, который и стал лучшим игроком поединка с 27 очками, 10 подборами и 4 ассистами. У "Голден Стейт" в центре внимания были Виггинс (26 очков) и Томпсон (21 очко). Со Стефом Карри произошла аномалия – он девять раз бросил трехочковый и ни разу не попал! В итоге он завершил игру с линейкой 16-3-8.

Like Father, Like Son



