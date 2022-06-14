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Стефен Карри не сумел реализовать ни единого трехочкового в матче с Бостоном
Последний раз такое случалось в далеком 2018-м
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри впервые с 2018 года не сумел реализовать ни одного трёхочкового броска за матч.
В пятом матче финальной серии НБА с "Бостон Селтикс" Карри набрал лишь 16 очков. Последний раз Карри не реализовал ни одной дальней попытки 8 ноября 2018 года в матче с "Милуоки Бакс".
В предыдущей игре с "Селтикс" Карри набрал 43 очка.
"Голден Стэйт" обыграл "Бостон" со счётом 104:94 и вышел вперёд в финальной серии — 3-2.
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