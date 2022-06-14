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Россияне уничтожили тренировочную базу под Киевом

Баскетбол
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На этой площадке тренировались сборные Украины по баскетболу

Россияне уничтожили тренировочную базу под Киевом

Новина українською

Сборные Украины по баскетболу разных возрастов часто проводили свою подготовку к важным матчам на европейской и мировой арене в Международной теннисной академии в Пуще-Водице.

После очередного обстрела россияне разрушили это уютное место.

Повреждены здания, иссеченные осколками фасады и ограждения, разбитые окна, изуродованные корты, воронки от обломков, остатки мин.

Россияне уничтожили тренировочную базу под Киевом - изображение 1

Россияне уничтожили тренировочную базу под Киевом - изображение 2Россияне уничтожили тренировочную базу под Киевом - изображение 3

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В статье: война с Россией
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Источник:
ФБУ

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