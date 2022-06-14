Баскетбол
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Россияне уничтожили тренировочную базу под Киевом
На этой площадке тренировались сборные Украины по баскетболу
Сборные Украины по баскетболу разных возрастов часто проводили свою подготовку к важным матчам на европейской и мировой арене в Международной теннисной академии в Пуще-Водице.
После очередного обстрела россияне разрушили это уютное место.
Повреждены здания, иссеченные осколками фасады и ограждения, разбитые окна, изуродованные корты, воронки от обломков, остатки мин.
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Источник:ФБУ
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