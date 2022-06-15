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В Евролиге вновь поднимут вопрос об отстранении российских клубов

Баскетбол
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Надеемся на правильное решение от организаторов

В Евролиге вновь поднимут вопрос об отстранении российских клубов

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

16 июня Исполнительный совет акционеров Евролиги обсудит вопрос о включении российских баскетбольных клубов в следующем сезоне на фоне продолжающегося конфликта в Украине.

22 марта после начала войны в Украине Исполком отстранил российские ЦСКА, Зенит и УНИКС и аннулировал их результаты в сезоне 2021/2022.

По словам президента Евролиги Жорди Бертомеу, Участие российских клубов в следующем сезоне выглядит маловероятным.

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В статье: Евролига
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