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Евролига отстранила российские клубы от участия в следующем сезоне

Баскетбол
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Правильное решение

Евролига отстранила российские клубы от участия в следующем сезоне

Фото: www.euroleaguebasketball.net

Новина українською

16 июня состоялось заседание клубов-акционеров ECA (Euroleague Commercial Assets), в рамках которого были утверждены списки команд, которые примут участие в следующем розыгрыше Евролиги и Еврокубка.

Евролига отстранила от участия в турнирах российские клубы из-за военной агрессии россии на территории Украины. В утвержденный состав участников Евролиги вошли 18 команд и 20 — включая украинский Прометей — в Еврокубок.

Команды Евролиги 2022/23:

Альба (Германия), Анадолу Эфес (Турция), Монако (Монако), Милан (Италия), Баскония (Испания), Црвена Звезда (Сербия), Барселона (Испания), Бавария (Германия), Фенербахче (Турция), АСВЕЛ ), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Олимпиакос (Греция), Панатинаикос (Греция), Партизан (Сербия), Реал (Испания), Валенсия (Испания), Виртус (Италия), Жальгирис (Литва).

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В статье: Евролига
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Источник:
ФБУ

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