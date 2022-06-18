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Университет Дэвидсон выведет из обращения номер Стефена Карри

Баскетбол
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Чемпион НБА в мае закончил обучение в ВУЗе

Университет Дэвидсон выведет из обращения номер Стефена Карри

Фото: Sporting News

UA-Футбол
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Американский университет Дэвидсон выведет из обращения 30 номер в своей баскетбольной команде в честь разыгрывающего Стефена Карри. Гард "Голден Стейт" играл за университет с 2006 по 2009 годы.

Новоиспеченный чемпион НБА с "Уорриорс", признанный MVP финала против "Бостон Селтикс", также в мае завершил обучение на бакалаврате. Он получил диплом в области социологии.

В своем последнем сезоне игры за Дэвидсон он стал лидером чемпионата NCAA по набранным очкам за сезон. После чего был выбран под седьмым пиком на драфте НБА 2009 года. С тех пор он четырежды становился чемпионом лиги и дважды – MVP.

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В статье: НБА Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз Бостон Селтикс
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