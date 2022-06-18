Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Университет Дэвидсон выведет из обращения номер Стефена Карри
Чемпион НБА в мае закончил обучение в ВУЗе
Фото: Sporting News
Американский университет Дэвидсон выведет из обращения 30 номер в своей баскетбольной команде в честь разыгрывающего Стефена Карри. Гард "Голден Стейт" играл за университет с 2006 по 2009 годы.
Новоиспеченный чемпион НБА с "Уорриорс", признанный MVP финала против "Бостон Селтикс", также в мае завершил обучение на бакалаврате. Он получил диплом в области социологии.
В своем последнем сезоне игры за Дэвидсон он стал лидером чемпионата NCAA по набранным очкам за сезон. После чего был выбран под седьмым пиком на драфте НБА 2009 года. С тех пор он четырежды становился чемпионом лиги и дважды – MVP.
Популярное сейчас
- Секретарь СНБО: Не понимаю, с какого испуга Подоляк сейчас голос армии. Я его видел только на пеньках януковича
- Кополовец: В Динамо Цыганков, Шапаренко, Забарный, а у Шахтера кто?
- россияне выпустили 8 ракет по инфраструктуре Кременчуга. В том числе две пришлись на ТЭЦ
- Российские клубы отстранили от баскетбольных еврокубков еще на сезон
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО
- Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО