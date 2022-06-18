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Ассистент главного тренера Голден Стейт отказался от должности коуча Шарлотт

Баскетбол
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Майкл Джордан будет выбирать между Майком Д`Антони и Терри Стоттсом

Ассистент главного тренера Голден Стейт отказался от должности коуча Шарлотт

Фото: NBC Sports

UA-Футбол
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Ассистент главного тренера "Голден Стейт Уорриорс" Кенни Аткинсон ранее получил предложение возглавить "Шарлотт Хорнетс". Однако, он принял решение остаться на своей текущей должности, как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Аткинсон работает ассистентом коуча "Уорриорс" Стива Керра, и стал с командой чемпионом НБА в этом сезоне, обыграв в финале НБА "Бостон Селтикс". Ранее Кенни уже работал главным тренером – в "Бруклин Нетс".

Другими кандидатами на должность коуча "Шарлотт Хорнетс" считаются экс-тренер "Хьюстон Рокетс" Майк Д`Антони и экс-тренер "Портленд Трейл Блейзерс" Терри Стоттс.

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Шарлотт Хорнетс
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