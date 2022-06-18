Брат Янниса Адетокумбо продлит контракт с Милуоки Бакс

Форвард "Милуоки Бакс" Танасис Адетокумбо активирует опцию игрока в своем контракте и останется в команде еще и на следующий сезон. По договору он зарабатывает 1,8 миллиона долларов в год.

Брат двукратного MVP лиги Янниса Адетокумбо был выбран "Нью Йорк Никс" под 51 пиком на драфте НБА 2014 года. За "Милуоки" Танасис играет с лета 2019 года и стал чемпионом лиги с командой в сезоне 2020/21.

Также он играл в Греции за "Панатинаикос" из Афин, с которым дважды стал чемпионом страны. В прошедшем сезоне НБА Танасис сыграл 48 матчей регулярного чемпионата, в которых набирал по 3.6 очка, 2.1 подбора и 0.5 ассиста в среднем.