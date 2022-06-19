Филадельфия предложит Хардену контракт на 3 года и 141 миллион долларов

"Филадельфия 76" планирует заключить новый контракт с атакующим защитником команды Джеймсом Харденом. По информации журналиста Кевина О`Коннора, владельцы клуба хотят, чтобы гард летом подписал контракт с зарплатой в 46,9 миллиона долларов в год.

Также сообщается, что это соглашение будет рассчитано на три сезона, как планирует генеральный менеджер организации Дэрил Мори. Однако, у Джеймса есть и второй вариант.

Как сообщается, Харден обязан до 29 июня определиться с тем, что он предпримет касательно опции продления контракта на год. В случае активации, гард получит 47,4 миллиона долларов за предстоящий сезон, а также возможность продлить контракт на 4 года и 233 миллиона.