  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Федерация баскетбола Украины осудила решение Прометея заявиться на Еврокубок
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерация баскетбола Украины осудила решение Прометея заявиться на Еврокубок

Баскетбол
(1 голосов)

Турнир не проводится под эгидой ФИБА

Федерация баскетбола Украины осудила решение Прометея заявиться на Еврокубок

Фото: fbu.kiev.ua / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Федерация баскетбола Украины в лице ее президента Михаила Бродского выступила с заявлением, в котором не одобряет решение каменского "Прометея" выступать в следующем сезоне в Еврокубке. Такое заявление связано с тем, что этот турнир не проводится под эгидой ФИБА, которая с начала полномасштабной войны открыто поддерживала Украину.

"Федерация баскетбола Украины поддерживает стремление СК "Прометей" принимать участие в Европейских клубных соревнованиях по баскетболу, в частности в Лиге Чемпионов ФИБА, Латвийско-Эстонской Лиге, представляя тем самым Украину на международной арене, особенно принимая во внимание войну в Украине и тяжелые времена и для спорта в целом.

В то же время волнение вызывает другой вопрос – участие слобожанского клуба в EuroCup, уже официально подтверждено лигой. Речь идет не только о самом участии, но и вообще о факте ведения договоренностей руководства СК "Прометей" об участии в соревновании, которое не является соревнованием ФИБА и участие в котором не согласовано с ФБУ.

Во-первых, EuroCup не соревнование ФИБА. Соответственно есть определенные вопросы, в частности, календарь соревнования, который не является интегрированным в календарь соревнований ФИБА, а следовательно, есть риск возникновения в дальнейшем вопросов участия игроков СК "Прометей", которые являются игроками национальной сборной команды Украины, в составе сборной и других вопросов, что никак не будет способствовать интересам сборной и Украины в целом.

Во-вторых, не менее важно. С начала войны, начатой ​​россией в Украине, ФИБА полностью солидарна с Украиной и всячески ее поддерживает. Так, после обращений ФБУ ФИБА были приняты решения, в частности об отстранении российских и белорусских спортсменов, команд, судей от международного баскетбола; освобождения ФБУ/Украины от уплаты соответствующих взносов за участие всех сборных команд Украины в соревнованиях ФИБА, в т.ч. по баскетболу 3х3 в 2022 году (а это немалые средства) и проч. То есть, ФИБА все время идет нам на встречу, а ведущий Украинский клуб в это время выходит за пределы системы соревнований ФИБА.

Учитывая изложенное, Федерация баскетбола Украины не одобряет участие СК "Прометей" в EuroCup, и считает действия руководства слобожанского клуба некорректными не только в отношении ФБУ, но и ФИБА также.

Таким образом, подытоживая, Федерация баскетбола Украины сообщает о том, что оценка действиям СК "Прометей" будет дана на ближайшем заседании Исполнительного комитета ФБУ", - говорится в заявлении организации.

Ранее мы сообщали, что "Прометей" в сезоне 2022/23 планирует выступать в Еврокубке и Литовско-эстонской лиге. Команда будет базироваться в Риге.

Федерация баскетбола Украины осудила решение Прометея заявиться на Еврокубок - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Прометей (Камянское)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде