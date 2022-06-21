Федерация баскетбола Украины осудила решение Прометея заявиться на Еврокубок

Федерация баскетбола Украины в лице ее президента Михаила Бродского выступила с заявлением, в котором не одобряет решение каменского "Прометея" выступать в следующем сезоне в Еврокубке. Такое заявление связано с тем, что этот турнир не проводится под эгидой ФИБА, которая с начала полномасштабной войны открыто поддерживала Украину.

"Федерация баскетбола Украины поддерживает стремление СК "Прометей" принимать участие в Европейских клубных соревнованиях по баскетболу, в частности в Лиге Чемпионов ФИБА, Латвийско-Эстонской Лиге, представляя тем самым Украину на международной арене, особенно принимая во внимание войну в Украине и тяжелые времена и для спорта в целом.

В то же время волнение вызывает другой вопрос – участие слобожанского клуба в EuroCup, уже официально подтверждено лигой. Речь идет не только о самом участии, но и вообще о факте ведения договоренностей руководства СК "Прометей" об участии в соревновании, которое не является соревнованием ФИБА и участие в котором не согласовано с ФБУ.

Во-первых, EuroCup не соревнование ФИБА. Соответственно есть определенные вопросы, в частности, календарь соревнования, который не является интегрированным в календарь соревнований ФИБА, а следовательно, есть риск возникновения в дальнейшем вопросов участия игроков СК "Прометей", которые являются игроками национальной сборной команды Украины, в составе сборной и других вопросов, что никак не будет способствовать интересам сборной и Украины в целом.

Во-вторых, не менее важно. С начала войны, начатой ​​россией в Украине, ФИБА полностью солидарна с Украиной и всячески ее поддерживает. Так, после обращений ФБУ ФИБА были приняты решения, в частности об отстранении российских и белорусских спортсменов, команд, судей от международного баскетбола; освобождения ФБУ/Украины от уплаты соответствующих взносов за участие всех сборных команд Украины в соревнованиях ФИБА, в т.ч. по баскетболу 3х3 в 2022 году (а это немалые средства) и проч. То есть, ФИБА все время идет нам на встречу, а ведущий Украинский клуб в это время выходит за пределы системы соревнований ФИБА.

Учитывая изложенное, Федерация баскетбола Украины не одобряет участие СК "Прометей" в EuroCup, и считает действия руководства слобожанского клуба некорректными не только в отношении ФБУ, но и ФИБА также.

Таким образом, подытоживая, Федерация баскетбола Украины сообщает о том, что оценка действиям СК "Прометей" будет дана на ближайшем заседании Исполнительного комитета ФБУ", - говорится в заявлении организации.