Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михайлюк остается в Торонто
Украинец продолжит карьеру в НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "Торонто Репторс" Святослав Михайлюк останется в канадском клубе на следующий сезон. Об этом пишет известный инсайдер Шамс Шарания в своем твиттере.
Баскетболист активировал опцию игрока на следующий сезон. Его зарплата составит 1.9 млн. долларов.
В прошлом сезоне 25-летний Михайлюк принял участие в 59 матчах "Репторс". В среднем он проводил на площадке по 12 минут, но в каждой игре плей-офф получал в среднем немного больше минуты игрового времени.
Напомним, Святослав Михайлюк перебрался в США в 2018 году. К этому времени в НБА он успел поиграть в "Лейкерс", "Детройте", "Оклахоме" и один сезон в "Торонто".
Toronto Raptors‘ Sviatoslav Mykhailiuk has exercised his $1.9 million player option for the 2022-23 season, sources tell @TheAthletic @Stadium.— Shams Charania (@ShamsCharania) June 21, 2022
Популярное сейчас
- Директор УПЛ рассказал, как будут проходить матчи во время воздушной тревоги
- На НПЗ в Ростовской области вспыхнул пожар после удара беспилотника – ВИДЕО
- Динамо нашло другой вариант проведения домашнего матча ЛЧ
- Реал Мадрид обыграл Барселону в финале чемпионата Испании со счетом 81:74
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
Новости по теме
- 23:19 Весь спорт Михайлюк сыграет за Торонто в плей-офф НБА в кроссовках с QR-кодом для пожертвований на гуманитарную помощь Украине
- 18:31 Весь спорт Украинские игроки НБА призвали помочь беженцам из Украины
- 15:21 Весь спорт Power ranking НБА. Финикс удерживает лидерство, Голден Стэйт и Мемфис дополняют топ-3