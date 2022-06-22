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Михайлюк остается в Торонто

Баскетбол
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Украинец продолжит карьеру в НБА

Михайлюк остается в Торонто

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард "Торонто Репторс" Святослав Михайлюк останется в канадском клубе на следующий сезон. Об этом пишет известный инсайдер Шамс Шарания в своем твиттере.

Баскетболист активировал опцию игрока на следующий сезон. Его зарплата составит 1.9 млн. долларов.

В прошлом сезоне 25-летний Михайлюк принял участие в 59 матчах "Репторс". В среднем он проводил на площадке по 12 минут, но в каждой игре плей-офф получал в среднем немного больше минуты игрового времени.

Напомним, Святослав Михайлюк перебрался в США в 2018 году. К этому времени в НБА он успел поиграть в "Лейкерс", "Детройте", "Оклахоме" и один сезон в "Торонто".

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В статье: Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс
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