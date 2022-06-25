  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Василие Мицич может перейти в Денвер. В нем лично заинтересован Никола Йокич
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Василие Мицич может перейти в Денвер. В нем лично заинтересован Никола Йокич

Баскетбол
(1 голосов)

Двукратный MVP Финала Четырех Евролиги также интересен Чикаго, Милуоки и Сан Антонио

Василие Мицич может перейти в Денвер. В нем лично заинтересован Никола Йокич

Фото: The Sixer Sense

UA-Футбол
Новина українською

Победитель двух последних розыгрышей Евролиги с турецким "Анадолу Эфесом", сербский разыгрывающий защитник Василие Мицич чрезвычайно интересен "Денвер Наггетс".

MVP Евролиги-2021 и MVP Финалов Четырех Евролиги 2021 и 2022 Мицич играл с лидером "Наггетс" Николой Йокичем в "Меге Баскет" с 2012 по 2014 годы. Именно центровой "Денвера" является причиной такого пристального внимания к Василие, по информации Bleacher Report.

Помимо "Наггетс", сербский гард также интересен "Сан Антонио Сперс", "Милуоки Бакс" и "Чикаго Буллс". Его драфт-права сейчас принадлежат "Оклахоме-Сити Тандер".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА баскетбольная Евролига Никола Йокич Денвер Наггетс Анадолу Эфес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде