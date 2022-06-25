Василие Мицич может перейти в Денвер. В нем лично заинтересован Никола Йокич

Победитель двух последних розыгрышей Евролиги с турецким "Анадолу Эфесом", сербский разыгрывающий защитник Василие Мицич чрезвычайно интересен "Денвер Наггетс".

MVP Евролиги-2021 и MVP Финалов Четырех Евролиги 2021 и 2022 Мицич играл с лидером "Наггетс" Николой Йокичем в "Меге Баскет" с 2012 по 2014 годы. Именно центровой "Денвера" является причиной такого пристального внимания к Василие, по информации Bleacher Report.

Помимо "Наггетс", сербский гард также интересен "Сан Антонио Сперс", "Милуоки Бакс" и "Чикаго Буллс". Его драфт-права сейчас принадлежат "Оклахоме-Сити Тандер".