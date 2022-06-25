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Сборная Украины по баскетболу проиграла Португалии в товарищеском матче

Баскетбол
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Иссуф Санон и Артем Пустовой набрали по 14 очков

Сборная Украины по баскетболу проиграла Португалии в товарищеском матче

Фото: ФБУ

UA-Футбол
Новина українською

Национальная сборная Украины по баскетболу проиграла сборной Португалии в товарищеском матче со счетом 76:77. Игра была частью процесса подготовки к предстоящему отбору на ЧМ-2023.

Четверти закончились так: Украина – Португалия 76:77 (26:21, 23:17, 19:18, 8:21). Самыми результативными в составе сборной Украины стали Иссуф Санон и Артем Пустовой, набравшие по 14 очков каждый.

Национальной команде предстоит сыграть три матча квалификации ЧМ: 1 июля с Грузией, 4 июля с Северной Македонией и 7 июля с Испанией.

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В статье: сборная Украины по баскетболу Иссуф Санон Артем Пустовой
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