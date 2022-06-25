Кайри Ирвинг стремится воссоединиться с Леброном Джеймсом в Лос-Анджелес Лейкерс

Разыгрывающий защитник "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг ищет способы перейти в команду к своему старому одноклубнику – Леброну Джеймсу – в "Лос-Анджелес Лейкерс". Они играли вместе в "Кливленд Кавальерс" и выиграли чемпионство НБА в 2016 году.

Как сообщает The Athletic, Ирвинг намерен воссоединиться с Леброном ради похода за чемпионством. По информации издания, Джеймс заинтересован в воплощении этих намерений в реальность.

В прошедшем сезоне "Нетс" Ирвинга вылетели в первом раунде плей-офф от "Бостон Селтикс", проиграв 4 из 4 матчей серии. "Лейкерс" Леброна же даже не вышли в турнир плей-ин, заняв 11 место в таблице Западной конференции.