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Кайри Ирвинг стремится воссоединиться с Леброном Джеймсом в Лос-Анджелес Лейкерс
Лидер Лейкерс поддерживает эту задумку
Фото: ESPN
Разыгрывающий защитник "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг ищет способы перейти в команду к своему старому одноклубнику – Леброну Джеймсу – в "Лос-Анджелес Лейкерс". Они играли вместе в "Кливленд Кавальерс" и выиграли чемпионство НБА в 2016 году.
Как сообщает The Athletic, Ирвинг намерен воссоединиться с Леброном ради похода за чемпионством. По информации издания, Джеймс заинтересован в воплощении этих намерений в реальность.
В прошедшем сезоне "Нетс" Ирвинга вылетели в первом раунде плей-офф от "Бостон Селтикс", проиграв 4 из 4 матчей серии. "Лейкерс" Леброна же даже не вышли в турнир плей-ин, заняв 11 место в таблице Западной конференции.
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