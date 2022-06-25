  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Кайри Ирвинг стремится воссоединиться с Леброном Джеймсом в Лос-Анджелес Лейкерс
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кайри Ирвинг стремится воссоединиться с Леброном Джеймсом в Лос-Анджелес Лейкерс

Баскетбол
(1 голосов)

Лидер Лейкерс поддерживает эту задумку

Кайри Ирвинг стремится воссоединиться с Леброном Джеймсом в Лос-Анджелес Лейкерс

Фото: ESPN

UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий защитник "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг ищет способы перейти в команду к своему старому одноклубнику – Леброну Джеймсу – в "Лос-Анджелес Лейкерс". Они играли вместе в "Кливленд Кавальерс" и выиграли чемпионство НБА в 2016 году.

Как сообщает The Athletic, Ирвинг намерен воссоединиться с Леброном ради похода за чемпионством. По информации издания, Джеймс заинтересован в воплощении этих намерений в реальность.

В прошедшем сезоне "Нетс" Ирвинга вылетели в первом раунде плей-офф от "Бостон Селтикс", проиграв 4 из 4 матчей серии. "Лейкерс" Леброна же даже не вышли в турнир плей-ин, заняв 11 место в таблице Западной конференции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Кайри Ирвинг Лос-Анджелес Лейкерс Бруклин Нетс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде