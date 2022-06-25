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Руководство Юты Джаз собеседует Дэвида Фицдейла на пост главного тренера
Ранее сообщалось о том, что офис рассматривает более 10 кандидатов
Фото: Pippen Ain`t Easy
Руководство "Юты Джаз" собирается провести собеседование Дэвида Фицдейла на пост главного тренера команды на предстоящий сезон, как сообщает издание SNY. Ранее также сообщалось, что офис рассматривает более 10 кандидатов на должность.
Среди них: Джонни Брайант, Алекс Йенсен, Эдриан Гриффин, Уилл Харди, Чарльз Ли, Крис Куинн, Шон Суини, Джо Маззулла, Джером Аллен, Сэм Кэсселл, Джейсон Терри, Фрэнк Вогель и Терри Стоттс.
Дэвид Фицдейл работал главным тренером "Мемфис Гризлис" и "Нью-Йорк Никс", а также ассистентом коуча "Лейкерс" и "Майями Хит". С последними дважды становился чемпионом НБА: в 2012 и 2013 годах.
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