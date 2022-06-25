  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Руководство Юты Джаз собеседует Дэвида Фицдейла на пост главного тренера
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руководство Юты Джаз собеседует Дэвида Фицдейла на пост главного тренера

Баскетбол
(1 голосов)

Ранее сообщалось о том, что офис рассматривает более 10 кандидатов

Руководство Юты Джаз собеседует Дэвида Фицдейла на пост главного тренера

Фото: Pippen Ain`t Easy

UA-Футбол
Новина українською

Руководство "Юты Джаз" собирается провести собеседование Дэвида Фицдейла на пост главного тренера команды на предстоящий сезон, как сообщает издание SNY. Ранее также сообщалось, что офис рассматривает более 10 кандидатов на должность.

Среди них: Джонни Брайант, Алекс Йенсен, Эдриан Гриффин, Уилл Харди, Чарльз Ли, Крис Куинн, Шон Суини, Джо Маззулла, Джером Аллен, Сэм Кэсселл, Джейсон Терри, Фрэнк Вогель и Терри Стоттс.

Дэвид Фицдейл работал главным тренером "Мемфис Гризлис" и "Нью-Йорк Никс", а также ассистентом коуча "Лейкерс" и "Майями Хит". С последними дважды становился чемпионом НБА: в 2012 и 2013 годах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Юта Джаз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде