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Михайлюк и Лень помогут сборной Украины в матчах июля и августа
Хорошая подмога
Фото: iSport
Атакующий защитник "Торонто" украинец Святослав Михайлюк поможет национальной сборной в июльских матчах квалификации на Чемпионат мира-2023.
Скоро наш спортсмен прибудет в Ригу (Латвия) и присоединится к нашей команде.
Также НБА дала разрешение сыграть за сборную Украины центровому "Сакраменто" Алексею Леню. Игрок пропустит июльские матчи и только в августе присоединится к команде, чтобы сыграть в квалификации на ЧМ-2023 и Евробаскете-2022.
Напомним, что сборная Украины в Риге сыграет домашние матчи отбора на ЧМ-2023 против Грузии (1 июля) и Испании (7 июля), а 4 июля национальная команда в Скопье будет противостоять Северной Македонии.
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