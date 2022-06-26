Михайлюк и Лень помогут сборной Украины в матчах июля и августа

Атакующий защитник "Торонто" украинец Святослав Михайлюк поможет национальной сборной в июльских матчах квалификации на Чемпионат мира-2023.

Скоро наш спортсмен прибудет в Ригу (Латвия) и присоединится к нашей команде.

Также НБА дала разрешение сыграть за сборную Украины центровому "Сакраменто" Алексею Леню. Игрок пропустит июльские матчи и только в августе присоединится к команде, чтобы сыграть в квалификации на ЧМ-2023 и Евробаскете-2022.

Напомним, что сборная Украины в Риге сыграет домашние матчи отбора на ЧМ-2023 против Грузии (1 июля) и Испании (7 июля), а 4 июля национальная команда в Скопье будет противостоять Северной Македонии.