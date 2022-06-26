Атланта Хоукс не будет предлагать Деандре Эйтону максимальный контракт

"Атланта Хоукс" не намерены давать экс-центровому "Финикс Санс" Деандре Эйтону максимальный контракт. Как сообщает The Athletic, "Финикс" собирался обменять игрока по схеме сайн-н-трейд.

"Санс" планировали дать игроку максимальное продление и обменять. Сейчас же сам Эйтон является неограниченно свободным агентом. Многие команды заинтересованы в центровом и намереваются предложить ему контракт.

Как сообщается, заинтересованные в Эйтоне клубы могут дать ему новый договор с зарплатой в более чем 30 миллионов долларов в год. По своему старому соглашению Деандре получал в среднем по 10,1 миллиона в год.