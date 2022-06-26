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Атланта Хоукс не будет предлагать Деандре Эйтону максимальный контракт
Клуб не готов дать центровому более 30 миллионов в год
Фото: CBS Sports
"Атланта Хоукс" не намерены давать экс-центровому "Финикс Санс" Деандре Эйтону максимальный контракт. Как сообщает The Athletic, "Финикс" собирался обменять игрока по схеме сайн-н-трейд.
"Санс" планировали дать игроку максимальное продление и обменять. Сейчас же сам Эйтон является неограниченно свободным агентом. Многие команды заинтересованы в центровом и намереваются предложить ему контракт.
Как сообщается, заинтересованные в Эйтоне клубы могут дать ему новый договор с зарплатой в более чем 30 миллионов долларов в год. По своему старому соглашению Деандре получал в среднем по 10,1 миллиона в год.
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