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Атланта Хоукс не будет предлагать Деандре Эйтону максимальный контракт

Баскетбол
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Клуб не готов дать центровому более 30 миллионов в год

Атланта Хоукс не будет предлагать Деандре Эйтону максимальный контракт

Фото: CBS Sports

UA-Футбол
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"Атланта Хоукс" не намерены давать экс-центровому "Финикс Санс" Деандре Эйтону максимальный контракт. Как сообщает The Athletic, "Финикс" собирался обменять игрока по схеме сайн-н-трейд.

"Санс" планировали дать игроку максимальное продление и обменять. Сейчас же сам Эйтон является неограниченно свободным агентом. Многие команды заинтересованы в центровом и намереваются предложить ему контракт.

Как сообщается, заинтересованные в Эйтоне клубы могут дать ему новый договор с зарплатой в более чем 30 миллионов долларов в год. По своему старому соглашению Деандре получал в среднем по 10,1 миллиона в год.

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В статье: НБА Финикс Санз Атланта Хоукс Деандре Эйтон
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