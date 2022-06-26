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Джон Уолл намерен выкупить свой контракт у Хьюстон Рокетс
Игрока намерены подписать Майами Хит и Лос-Анджелес Клипперс
Фото: NBA Analysis Network
Разыгрывающий защитник "Хьюстон Рокетс" Джон Уолл обсуждает с клубом возможность выкупа своего контракта, как сообщает инсайдер Марк Штейн. Игрок интересен "Майами Хит" и "Лос-Анджелес Клипперс" в качестве свободного агента.
Текущее соглашение гард заканчивается следующим летом, по окончании сезона 2022/23. Согласно условиям контракта, подписанного Уоллом еще с "Вашингтон Уизардс", Джон получает по 42,8 миллиона долларов в среднем за сезон.
В предстоящем сезоне, согласно контракту, Уолл должен получить от "Рокетс" $47 366 760. Примечательно, что за два сезона в "Хьюстоне" Джон сыграл лишь сорок матчей. Более того, он не играл весь прошлый сезон по обоюдному согласию с клубом.
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