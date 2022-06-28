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Александр Мишула не поможет сборной Украины в матчах квалификации на ЧМ-2023
Плохая новость для нашей команды
фото - kyiv-basket.com.ua
Мужская национальная сборная Украины проводит заключительный этап подготовки перед матчами квалификации ЧМ-2023.
Команда Айнарса Багатскиса тренируется в Риге, где будет противостоять команде Грузии.
Покинул лагерь сборной разыгрывающий Александр Мишула. Это весомая потеря для нашей команды.
Уже 1 июля наша национальная команда сыграет в Риге против Грузии, а 4 июля в Скопье будет противостоять Северной Македонии.
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