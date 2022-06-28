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Александр Мишула не поможет сборной Украины в матчах квалификации на ЧМ-2023

Баскетбол
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Плохая новость для нашей команды

Александр Мишула не поможет сборной Украины в матчах квалификации на ЧМ-2023

фото - kyiv-basket.com.ua

Новина українською

Мужская национальная сборная Украины проводит заключительный этап подготовки перед матчами квалификации ЧМ-2023.

Команда Айнарса Багатскиса тренируется в Риге, где будет противостоять команде Грузии.

Покинул лагерь сборной разыгрывающий Александр Мишула. Это весомая потеря для нашей команды.

Уже 1 июля наша национальная команда сыграет в Риге против Грузии, а 4 июля в Скопье будет противостоять Северной Македонии.

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В статье: Александр Мишула
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