Александр Мишула не поможет сборной Украины в матчах квалификации на ЧМ-2023

Мужская национальная сборная Украины проводит заключительный этап подготовки перед матчами квалификации ЧМ-2023.

Команда Айнарса Багатскиса тренируется в Риге, где будет противостоять команде Грузии.

Покинул лагерь сборной разыгрывающий Александр Мишула. Это весомая потеря для нашей команды.

Уже 1 июля наша национальная команда сыграет в Риге против Грузии, а 4 июля в Скопье будет противостоять Северной Македонии.