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Джеймс Харден покинет Филадельфию по окончании сезона
Он станет свободным агентом
Фото: Philadelphia Inquirer
Разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден откажется продлевать контрактное соглашение с клубом, сообщает ESPN.
Ранее сообщалось, что в клубе хотят, чтобы 32-летний Харден подписал новое соглашение, по которому его зарплата составит $ 47,3 млн за сезон-2022/2023. Однако, игрок откажется от этого предложения и станет свободным агентом.
Харден выступает за "Филадельфию" с середины февраля после обмена из "Бруклин Нетс". Он провёл за новый клуб 21 матч. В среднем защитник набирал за игру 21,0 очка, делал 10,5 передачи и 7,0 подбора.
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