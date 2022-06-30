Джеймс Харден покинет Филадельфию по окончании сезона

Разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден откажется продлевать контрактное соглашение с клубом, сообщает ESPN.

Ранее сообщалось, что в клубе хотят, чтобы 32-летний Харден подписал новое соглашение, по которому его зарплата составит $ 47,3 млн за сезон-2022/2023. Однако, игрок откажется от этого предложения и станет свободным агентом.

Харден выступает за "Филадельфию" с середины февраля после обмена из "Бруклин Нетс". Он провёл за новый клуб 21 матч. В среднем защитник набирал за игру 21,0 очка, делал 10,5 передачи и 7,0 подбора.