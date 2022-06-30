  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Джеймс Харден покинет Филадельфию по окончании сезона
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джеймс Харден покинет Филадельфию по окончании сезона

Баскетбол
(1 голосов)

Он станет свободным агентом

Джеймс Харден покинет Филадельфию по окончании сезона

Фото: Philadelphia Inquirer

Новина українською

Разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден откажется продлевать контрактное соглашение с клубом, сообщает ESPN.

Ранее сообщалось, что в клубе хотят, чтобы 32-летний Харден подписал новое соглашение, по которому его зарплата составит $ 47,3 млн за сезон-2022/2023. Однако, игрок откажется от этого предложения и станет свободным агентом.

Харден выступает за "Филадельфию" с середины февраля после обмена из "Бруклин Нетс". Он провёл за новый клуб 21 матч. В среднем защитник набирал за игру 21,0 очка, делал 10,5 передачи и 7,0 подбора.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джеймс Харден Филадельфии Сиксерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде