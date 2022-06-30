Ровно и Тернополь сыграют благотворительный матч в поддержку Вооруженных сил Украины

2 июля в 17:00 в Ровно на паркете СК ДЮСШ будет сыгран благотворительный матч в поддержку Вооруженных сил Украины.

В рамках этой встречи сыграют команда Высшей лиги прошлого сезона БК Ровно и клуб Суперлиги БК Тернополь. Все собранные средства будут отправлены в поддержку ВСУ.

На момент остановки сезона 2021/22, который не был завершен досрочно из-за военной агрессии россии в Украине, БК Ровно занимал второе, а Тернополь девятое место в таблице.