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Ровно и Тернополь сыграют благотворительный матч в поддержку Вооруженных сил Украины

Баскетбол
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Все деньги будут отправлены в поддержку ВСУ

Ровно и Тернополь сыграют благотворительный матч в поддержку Вооруженных сил Украины

фото - syracuse.com

Новина українською

2 июля в 17:00 в Ровно на паркете СК ДЮСШ будет сыгран благотворительный матч в поддержку Вооруженных сил Украины.

В рамках этой встречи сыграют команда Высшей лиги прошлого сезона БК Ровно и клуб Суперлиги БК Тернополь. Все собранные средства будут отправлены в поддержку ВСУ.

На момент остановки сезона 2021/22, который не был завершен досрочно из-за военной агрессии россии в Украине, БК Ровно занимал второе, а Тернополь девятое место в таблице.

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В статье: БК Ровно БК Тернополь
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