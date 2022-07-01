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Прометей подписал контракт с главным тренером женской сборной Литвы

Баскетбол
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Он будет помощником Ронена Гинзбурга

Прометей подписал контракт с главным тренером женской сборной Литвы

фото - БК Прометей

Новина українською

Литовский наставник Мантас Шерниус станет первым помощником главного тренера "Прометея" Ронена Гинзбурга в сезоне-2022/23.

39-летний специалист уже заключил соглашение с действующим чемпионом Украины.

Напомним, что он уже возглавлял литовские клубы "Пено Жвайгждес" и "Пренай", а с 2014 года Шерниус является главным тренером женской сборной Литвы.

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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