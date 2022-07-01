Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прометей подписал контракт с главным тренером женской сборной Литвы
Он будет помощником Ронена Гинзбурга
фото - БК Прометей
Литовский наставник Мантас Шерниус станет первым помощником главного тренера "Прометея" Ронена Гинзбурга в сезоне-2022/23.
39-летний специалист уже заключил соглашение с действующим чемпионом Украины.
Напомним, что он уже возглавлял литовские клубы "Пено Жвайгждес" и "Пренай", а с 2014 года Шерниус является главным тренером женской сборной Литвы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лукаку, Ришарлисон и другие. Главные трансферы лета 2022 года в ТОП-чемпионатах Европы
- Пополнение в графе "корабли". Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
- Нападающий Динамо пропустит около месяца из-за перелома
- Джеймс Харден покинет Филадельфию по окончании сезона
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти