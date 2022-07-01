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Сборная Украины уверенно обыграла Грузию в отборе на ЧМ-2023
Наша команда хорошо поработала
Фото: ФБУ
Мужская сборная Украины одержала уверенную победу над Грузией 79:66 в домашней игре отбора на ЧМ-2023, которая прошла в Риге.
Начало встречи оказалось ровным, но в середине первой четверти грузины сумели создать себе преимущество в 6 очков. Впрочем, в конце десятиминутки украинцы обеспечили Украине победу в первой четверти 23:20.
Вторая четверть получилась просто великолепной для нашей команды и на большой перерыв команды ушли при счете 47:34.
Третья четверть получилась не слишком результативной.
В последней четверти наши ребята удержали преимущество и в конце концов победили 79:66.
Чемпионат Мира Квалификация. Группа G
1 июля. Рига, Латвия
Украина — Грузия 79:66 (23:20, 24:14, 13:10, 19:22)
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