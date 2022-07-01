Сборная Украины уверенно обыграла Грузию в отборе на ЧМ-2023

Мужская сборная Украины одержала уверенную победу над Грузией 79:66 в домашней игре отбора на ЧМ-2023, которая прошла в Риге.

Начало встречи оказалось ровным, но в середине первой четверти грузины сумели создать себе преимущество в 6 очков. Впрочем, в конце десятиминутки украинцы обеспечили Украине победу в первой четверти 23:20.

Вторая четверть получилась просто великолепной для нашей команды и на большой перерыв команды ушли при счете 47:34.

Третья четверть получилась не слишком результативной.

В последней четверти наши ребята удержали преимущество и в конце концов победили 79:66.

Чемпионат Мира Квалификация. Группа G

1 июля. Рига, Латвия

Украина — Грузия 79:66 (23:20, 24:14, 13:10, 19:22)