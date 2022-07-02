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Сборная Украины досрочно вышла в следующий раунд квалификации на ЧМ-2023
Поздравляем парней, так держать
Фото: ФБУ
Национальная сборная Украины по баскетболу обеспечила себе выход в следующий раунд квалификации на чемпионат мира-2023.
После
Свой следующий матч украинцы проведут против той же Северной Македонии 4 июля. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
Напомним, что ранее "Прометей"
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