  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Сборная Украины досрочно вышла в следующий раунд квалификации на ЧМ-2023
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины досрочно вышла в следующий раунд квалификации на ЧМ-2023

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Поздравляем парней, так держать

Сборная Украины досрочно вышла в следующий раунд квалификации на ЧМ-2023

Фото: ФБУ

UA-Футбол
Новина українською

Национальная сборная Украины по баскетболу обеспечила себе выход в следующий раунд квалификации на чемпионат мира-2023.

После победы над Грузией (79-66) наша команда имеет в своем активе 6 очков и занимает 3 место в группе. Северная Македония с 5 поражениями в пассиве занимает последнюю позицию и теряет все шансы на проход дальше.

Свой следующий матч украинцы проведут против той же Северной Македонии 4 июля. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что ранее "Прометей" подписал контракт с главным тренером сборной Литвы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по баскетболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде