Сборная Украины досрочно вышла в следующий раунд квалификации на ЧМ-2023

Национальная сборная Украины по баскетболу обеспечила себе выход в следующий раунд квалификации на чемпионат мира-2023.

После победы над Грузией (79-66) наша команда имеет в своем активе 6 очков и занимает 3 место в группе. Северная Македония с 5 поражениями в пассиве занимает последнюю позицию и теряет все шансы на проход дальше.

Свой следующий матч украинцы проведут против той же Северной Македонии 4 июля. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.