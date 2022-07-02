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Айнарс Багатскис: Своевременные правильные решения и желание помогли нам достичь самого главного
Комментарий наставника команды
Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис прокомментировал
"Мы нервничали, когда начинали игру, мы ведь знали цену этого матча. Труднее всего было найти игровой ритм, выполнить все, что мы запланировали в защите, и не торопиться с решениями в атаке. В защите мы сыграли более качественно, чем в нападении, иногда, правда, были неожиданные действия, и мне на несколько мгновений показалось, что Грузия вернулась к игре. Но своевременные правильные решения, желания помогли нам достичь самого главного – победы. И с этой победой мы преодолели первый раунд квалификации" – сказал он.
Напомним, что Украина
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