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Айнарс Багатскис: Своевременные правильные решения и желание помогли нам достичь самого главного

Баскетбол
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Комментарий наставника команды

Айнарс Багатскис: Своевременные правильные решения и желание помогли нам достичь самого главного

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис прокомментировал победу в квалификации на чемпионат мира-2023 над командой Грузии. Его слова цитирует Укринформ:

"Мы нервничали, когда начинали игру, мы ведь знали цену этого матча. Труднее всего было найти игровой ритм, выполнить все, что мы запланировали в защите, и не торопиться с решениями в атаке. В защите мы сыграли более качественно, чем в нападении, иногда, правда, были неожиданные действия, и мне на несколько мгновений показалось, что Грузия вернулась к игре. Но своевременные правильные решения, желания помогли нам достичь самого главного – победы. И с этой победой мы преодолели первый раунд квалификации" – сказал он.

Напомним, что Украина досрочно вышла в следующий раунд квалификации на ЧМ-2023.

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В статье: Айнарс Багатскис
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