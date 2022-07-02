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Капитан сборной Украины: Три недели отрабатывали, тренировали именно эту защиту

Баскетбол
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Секрет победы

Капитан сборной Украины: Три недели отрабатывали, тренировали именно эту защиту

Фото: fbu.kiev.ua / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Капитан сборной Украины по баскетболу Денис Лукашов рассказал о секрете успеха национальной команды в игре против Грузии. Его слова цитирует Укринформ:

"Наша тактика сегодня строилась на агрессивной игре в защите. Готовили ее специально для Грузии. Три недели отрабатывали, тренировали именно эту защиту. При этом у нас часто бывал размен, и мы заставляли соперников действовать в неудобных ситуациях. Наверное, это стало для них сюрпризом.

Нам нужно было сделать то, к чему они не привыкли. И у нас неплохо получалось. Иногда мы убегали в быстрый прорыв, набирали легкие очки. В свою очередь, даже если что-то проигрывали, не позволяли набирать легкие очки сопернику (то, что, к сожалению, было в Тбилиси). У нас каждый выходящий пытался максимально отдать энергию – прежде всего в агрессивные защитные действия. Грузины смогли набрать всего 66 очков. Я считаю, что это хороший показатель" – сказал он.

Напомним, ранее секретом успеха поделился главный тренер команды.

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В статье: Денис Лукашов
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