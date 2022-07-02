Юта отдает в обмене трёхкратного лучшего защитника НБА Миннесоте

"Юта Джаз" и "Миннесота Тимбервулвз" совершили главный обмен текущего межсезонья НБА. Первые прощаются с одним из своих лидеров, трёхкратным лучшим защитным игроком лиги, французским центровым Руди Гобером.

Последние же отдают в обмен пятерых игроков, четыре пика первого раунда драфта НБА, а также право обмена пиками. "Юта" получит незащищенные пики 2023, 2025 и 2027 годов, защищенный пик 2029 года, а также обмен пиками в 2026 году.

Среди игроков, с которыми "Тимбервулвз" решили распрощаться ради Руди Гобера: гард Малик Бизли, разыгрывающий Патрик Беверли, винг Леандро Больмаро, форвард-новичок Уокер Кесслер, и тяжелый форвард Джарред Вандербильт.