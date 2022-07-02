Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юта отдает в обмене трёхкратного лучшего защитника НБА Миннесоте
Джаз в ответ получат четыре пика первого раунда и пятерых игроков
Фото: CHGO
"Юта Джаз" и "Миннесота Тимбервулвз" совершили главный обмен текущего межсезонья НБА. Первые прощаются с одним из своих лидеров, трёхкратным лучшим защитным игроком лиги, французским центровым Руди Гобером.
Последние же отдают в обмен пятерых игроков, четыре пика первого раунда драфта НБА, а также право обмена пиками. "Юта" получит незащищенные пики 2023, 2025 и 2027 годов, защищенный пик 2029 года, а также обмен пиками в 2026 году.
Среди игроков, с которыми "Тимбервулвз" решили распрощаться ради Руди Гобера: гард Малик Бизли, разыгрывающий Патрик Беверли, винг Леандро Больмаро, форвард-новичок Уокер Кесслер, и тяжелый форвард Джарред Вандербильт.
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как артиллеристы ВСУ с гаубицы М-777 разбомбили российский склад боеприпасов в Запорожской области
- Уже 800 артиллерийских систем. Генштаб обновил российские потери с начала войны
- Сегодня Динамо сыграет третий спарринг на швейцарском сборе
- Капитан сборной Украины: Три недели отрабатывали, тренировали именно эту защиту
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО