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Юта отдает в обмене трёхкратного лучшего защитника НБА Миннесоте

Баскетбол
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Джаз в ответ получат четыре пика первого раунда и пятерых игроков

Юта отдает в обмене трёхкратного лучшего защитника НБА Миннесоте

Фото: CHGO

UA-Футбол
Новина українською

"Юта Джаз" и "Миннесота Тимбервулвз" совершили главный обмен текущего межсезонья НБА. Первые прощаются с одним из своих лидеров, трёхкратным лучшим защитным игроком лиги, французским центровым Руди Гобером.

Последние же отдают в обмен пятерых игроков, четыре пика первого раунда драфта НБА, а также право обмена пиками. "Юта" получит незащищенные пики 2023, 2025 и 2027 годов, защищенный пик 2029 года, а также обмен пиками в 2026 году.

Среди игроков, с которыми "Тимбервулвз" решили распрощаться ради Руди Гобера: гард Малик Бизли, разыгрывающий Патрик Беверли, винг Леандро Больмаро, форвард-новичок Уокер Кесслер, и тяжелый форвард Джарред Вандербильт.

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В статье: НБА Юта Джаз Руди Гобер Миннесота Тимбервулвз
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